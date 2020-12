Beastars: ecco la opening della seconda stagione

Con l’avvicinarsi dell’esordio della seconda stagione di Beastars, previsto per il prossimo 6 gennaio, Netflix ha deciso di fare un regalo a tutti i fan della storia di Paru Itagaki, e ha diffuso la opening ufficiale di questa nuova stagione. Il colosso dello streaming è infatti il produttore, insieme a Studio Orange, della serie ambientata in un mondo di animali antropomorfi dove la società è rigidamente divisa tra predatori e prede.

La seconda stagione di Beastars sarà sicuramente uno dei principali eventi nel palinsesto Netflix nel 2021, almeno nel campo degli anime, un medium sul quale il colosso dello streaming online sta investendo in maniera importante per poter competere contro altri servizi come HBO Max o il neonato gruppo che vede alleati Funimation e Crunchyroll sotto l’egida di Sony.

La nuova, bellissima e coloratissima opening si concentra esclusivamente su Legoshi e Haru, i due protagonisti della strana storia d’amore tra un lupo e una coniglietta, ripercorrendo i modo rapido e minimale le loro peripezie, e chiudendo su una suggestiva immagine dei due che guardano l’orizzonte, fianco a fianco. La prima stagione dell’anime si era conclusa con il lupo e la coniglietta che si confessavano reciprocamente i loro sentimenti. Che cosa succederà in questa seconda parte?

L’unico modo per scoprirlo è seguire la serie! Anche voi non vedete l’ora che abbia inizio?

get ready, Cherryton! the Beastars season 2 intro is here and it is amazing. pic.twitter.com/SVnfusXumw

— NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020