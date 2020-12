Mobile Suit Gundam: la statua life-size ottiene due Guinness!

Attraverso il proprio sito ufficiale, il franchise di Mobile Suit Gundam ha annunciato che l’enorme statua alta 18 metri realizzata nell’area del porto di Yokohama ha ottenuto, lo scorso 3 dicembre, il riconoscimento ufficiale di due nuovi Guinness World Record: il primo è quello per il più grande robot umanoide semovente, l’altro è quello di Gundam più grande del mondo.

Il raggiungimento di questi record è stato celebrato sul sito della statua lo scorso 17 dicembre, e in quell’occasione Yasuo Miyakawa, il presidente di Gundam Global Challenge, la società che si è adoperata per realizzare l’immensa statua, ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine:

“Grazie mille per questo. Non avrei mai immaginato che avremmo ottenuto un Guinnes World Record. Spero che tutti possano venire a Yokohama a vedere il ‘Gundam che Cammina’ che è stato riconosciuto dalla commissione del Guinness World Record”



L’attrazione ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 19 dicembre, e rimarrà aperta per un tempo limitato fino al prossimo 31 marzo. Alto 18 metri e pesante oltre 25 tonnellate, questo Mobile Suit Gundam possiede ben 24 articolazioni mobili (escludendo quelle delle mani), tutte capaci di muoversi in modo da far camminare l’enorme robot.

La statua regala una dimostrazione ogni giorno, con spettacoli ogni mezz’ora tra le 10.30 e le 20.30 (ora locale). Inoltre, sembra che lo staff stia pianificando alcuni show ed esibizioni speciali. Non vorrete mica perdervi il primo vero mecha in grado di proteggere l’umanità vero?