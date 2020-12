Pokémon Unite: annunciate le date della Beta cinese

Il MOBA Pokémon Unite, nato in collaborazione tra Nintendo, The Pokémn Company e Tencent (e sviluppato da TiMi Studios) e atteso su Nintendo Switch e su dispositivi mobili, ha finalmente una data relativa alla sua Beta. Purtroppo però non ci sono buone notizie per gli utenti occidentali.

La prima Closed Beta del gioco infatti si terrà a gennaio 2021, ma soltanto in Cina. Saranno dunque i residenti del paese cinese i primi a provare il nuovo Pokémon Unite. La Beta inoltre si terrà soltanto su mobile e su dispositivi Android. Inoltre, per accedere al gioco occorrerà essere in possesso di un account Tencent QQ (account creabile a quanto pare soltanto in Cina e non in altri paesi). Ovviamente, il titolo MOBA giungerà anche presso i nostri lidi, ma al momento non sappiamo quando sarà giocabile negli altri territori.

Tencent will run a closed beta in January 2021 for Pokémon Unite, the strategic team battle game being jointly developed by The Pokémon Company and Tencent Games TiMi Studio.

Can apply by scanning the QR code and filling out the questionnaire (requires QQ account). pic.twitter.com/coUPnb1OdW

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2020