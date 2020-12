The Last of Us Part II è il gioco più premiato dell’anno

Il sito GameAwards è un vero e proprio aggregatore di premi, in grado di calcolare tutti i riconoscimenti ottenuti da tutti i giochi nel corso del 2020. E ciò che è emerso (ma era palese la cosa) è che The Last of Us Part II risulta essere il titolo più premiato dell’anno, staccando di molto gli altri giochi premiati. Parliamo di un vero e proprio dominio a livello di riconoscimenti e premi vinti in tutto il mondo.

The Last of Us Part II ha ricevuto infatti la bellezza di 62 premi, tra cui 43 dati dalla stampa e i restanti 19 dalle votazioni del pubblico. Al secondo posto tra i giochi più premiati troviamo (staccato di parecchio) invece Hades con 21 premi (20 dati dalla stampa e 1 dai giocatori), mentre al terzo posto si piazza Ghost of Tsushima con i suoi 12 premi (10 premi della critica e 2 del pubblico). Chiudiamo la top five con Animal Crossing: New Horizons (7 premi) e con Final Fantasy VII Remake (6 premi totali). Avete dato uno sguardo ai premi assegnati da noi in occasione dei GamesVillage Awards 2020?