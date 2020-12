Disgaea 6: dettagli su Item Worlds, Team Attacks e Giant Units

Nippon Ichi Software ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per Disgaea 6: Defiance of Destiny che introduce i personaggi di Disgaea: Hour of Darkness Laharl, Etna e Flonne, nonché Item Worlds, Team Attacks e Giant Units. Disgaea 6: Defiance of Destiny uscirà per Play Station 4 e Switch il 28 gennaio 2021 in Giappone e per Switch nell’estate 2021 in Nord America ed Europa. Di seguito una panoramica:

Overlord Laharl appare nel tradizionale After Story della serie

Nello scenario After Story sbloccato completando il gioco principale, Disgaea: Hour of Darkness, protagonista Laharl, e le eroine Etna e Flonne fanno la loro apparizione e combattono con Zed e compagnia per il titolo di più forte. Non vedo l’ora di vedere Laharl e compagnia in 3D.

Laharl (doppiato da Kaori Mizuhashi)

(doppiato da Kaori Mizuhashi) Etna (doppiato da Tomoe Hanba)

(doppiato da Tomoe Hanba) Flonne (doppiato da Yuko Sasamoto)

Item Worlds

Oggetti come armi e consumabili si trovano nella sezione Item World: sono divisi in diversi piani (livelli) e il livello dell’oggetto aumenta ad ogni piano, poiché le armi diventano più forti man mano che salgono di livello, gli oggetti usati per potenziarle verranno eliminati. Molti nemici attaccheranno Zed e compagni, per poter ottenere i vari Item Worlds: distruggili o sali sullo Skip Gate; sconfiggendo il boss l’oggetto diventerà ancora più forte. I vari Item Worlds presentano delle caratteristiche, come Innocents e Lucky Boards, che possono essere utili contro gli attacchi nemici.

Team Attack

Durante l’attacco, se ci sono membri del gruppo nelle due caselle circostanti, si verificherà un Team Attack che rafforzerà il tuo potere di attacco; inoltre, in Disgaea 6: Defiance of Destiny, puoi eseguire un attacco con un massimo di 10 personaggi contemporaneamente: è una strategia molto più potente di qualsiasi precedente Attacco di squadra e può anche verificarsi quando si utilizzano abilità speciali, poiché aumentano i danni degli Attacchi di squadra e puntano a sconfiggere il Dio della distruzione.

Giant Units

Tra i mostri che ti verranno in soccorso, ci sono unità giganti cinque volte la loro dimensione: sfruttando le loro dimensioni, puoi persino ostacolare il movimento del nemico; Le unità giganti hanno anche abilità di base più elevate rispetto ad altri personaggi e il loro attacco normale ha un ampio raggio, consentendo loro di sopraffare facilmente i nemici di rango inferiore.