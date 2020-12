Fuuraiki 4: pubblicati il trailer di debutto, il gameplay e i dettagli

L’editore Nippon Ichi Software e lo sviluppatore Fog hanno pubblicato il trailer di debutto, il gameplay, le informazioni e gli screenshot per il suo sequel di avventura di viaggio recentemente annunciato Fuuraiki 4 , che uscirà per PlayStation 4 e Switch il 22 aprile 2021 in Giappone per 6.908 yen. Di seguito una panoramica del titolo:

Nippon Ichi Software rilascerà Fuuraiki 4 per PlayStation 4 e Switch il 22 aprile 2021 (in Giappone). La serie, che celebrerà il suo ventesimo anniversario nel 2021, ha guadagnato popolarità come gioco di avventura in cui viaggi in moto attraverso splendidi scenari di vita reale e occasionalmente incontri ragazze lungo la strada. In Fuuraiki 4, puoi goderti il ​​paesaggio da ogni angolazione, catturato con una fotocamera a 360 gradi nella prefettura di Gifu, il cuore del Giappone.

Il protagonista, Chihiro Sasaki (il nome può essere cambiato), è uno scrittore di reportage di medio livello che mette piede a Gifu dopo essere stato invitato dalla Gifu Shimbun (Gifu Newspaper Company) a partecipare a NohiCom, una competizione di reportage tra editori di riviste. Il giocatore viaggerà in motocicletta per lo scenario della vita reale di Gifu, raccoglierà informazioni e scatta fotografie sul campo per scrivere articoli. Punta al primo posto nella competizione con il lavoro che produci. Hai quattro settimane. Cosa troverai a Gifu? Come lo prenderai? E come lo dirai al mondo?



In Fuuraiki 4 , il viaggio in moto è stato notevolmente migliorato: puoi viaggiare in moto attraverso paesaggi catturati con una fotocamera a 360 gradi; la corsa in moto stessa è registrata in video; goditi un piacevole viaggio in moto con un travolgente senso di realismo attraverso una fotocamera a 360 gradi e un video; sebbene sia pericoloso nella vita reale, distogliere lo sguardo dalla strada durante la guida non è un problema nel gioco. Goditi lo splendido scenario di Gifu a tuo piacimento. Fuuraiki 4 è stato sviluppato con la collaborazione di vari produttori e media, migliorando in modo significativo i dettagli di questo gioco ambientato nel mondo reale e consentendo ai giocatori di godersi la sensazione di intraprendere effettivamente un viaggio. Divertiti a cercare storie attraverso una scaletta ampia e profonda che solo i media locali conoscono.