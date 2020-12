The Alliance Alive HD Remastered: arriva per mobile nel 2021

FuRyu rilascerà The Alliance Alive HD Remastered per iOS e Android all’inizio dell’inverno 2021 in Giappone per 3.420 yen, ha annunciato l’editore. I preordini sono ora disponibili tramite App Store e Google Play a un prezzo di 2.320 yen. The Alliance Alive HD Remastered è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 e Switch nell’ottobre 2019, seguito da PC tramite Steam nel gennaio 2020. Come suggerisce il nome, è una rimasterizzazione in alta definizione del gioco originale, The Alliance Alive , lanciato per 3DS nel giugno 2017. Secondo FuRyu, le versioni iOS e Android presenteranno lo stesso livello di qualità delle versioni console e PC attualmente disponibili. Di seguito una panoramica del gioco:

L’umanità è stata distrutta e ridotta in schiavitù dall’invasione di Demoni da un altro regno. La Corrente Oscura, un evento cataclismico causato dall’emergere dei Demoni, ha decimato la popolazione e ha diviso la terra in regioni separate, lasciando i sopravvissuti a essere soggiogati dai signori demoniaci.

Sono passati mille anni da quel fatidico evento e l’umanità non resterà più in silenzio. Per reclamare la loro casa e liberare la loro gente, un’improbabile compagnia di eroi si unirà per innescare una rivoluzione ardente. Devono formare alleanze con i resti della resistenza in tutto il mondo e prendere posizione contro le legioni dei demoni. Se falliscono, l’umanità come la conoscono rimarrà per sempre persa nell’oscurità …

Caratteristiche principali