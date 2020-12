Cyberpunk 2077: il nuovo update rimuove il limite di 8 MB

Cyberpunk 2077 avrà bisogno di alcuni importanti patchwork prima di essere portato a uno standard di qualità accettabile, specialmente su console, e CD Projekt RED ha rilasciato l’ultima di quella che probabilmente sarà una lunga serie di patch per il gioco. L’hotfix 1.06 è ora disponibile per console e PC e apporta alcune correzioni chiave. Il limite di 8 MB che danneggiava i file di salvataggio nella versione per PC del gioco è stato rimosso. Vale la pena ricordare che questo non si applica ai file che sono già stati danneggiati, quindi quei salvataggi vengono persi per sempre, come CDPR aveva avvertito in precedenza.

Nel frattempo, per le console vengono menzionati anche una migliore stabilità e un minor numero di arresti anomali, cosa di cui i giocatori PS4 e PS5 in particolare saranno davvero contenti. L’aggiornamento precedente sosteneva di apportare soluzioni simili, sebbene gli arresti anomali rimanessero problematici sulla sua scia, quindi speriamo che questo hotfix abbia più successo su quel fronte. Puoi controllare le note complete sulla patch di seguito. Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PC, PS4, Xbox One e Stadia. CD Projekt RED ha recentemente annunciato che il gioco ha venduto oltre 13 milioni di copie dal lancio (anche tenendo conto di tutti i rimborsi ). Di seguito una panoramica sul nuovo update:

Missioni

Dum Dum non scomparirà più dall’ingresso di Totentanz durante il Secondo Conflitto.

Specifico per console

Gestione e stabilità della memoria migliorate, con un minor numero di arresti anomali.

Specifico per PC

Rimosso il limite di dimensione del file di salvataggio di 8 MB. Nota: questo non risolverà i file di salvataggio danneggiati prima dell’aggiornamento.