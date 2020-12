Pokemon GO: annuncia l’evento celebrativo di Unima

Ultimamente Pokemon GO della Niantic, ha aggiunto nuovi Pokemon dalla regione di Kalos, dando il via al suo evento festivo questa settimana e solo ieri ha annunciato un evento di Capodanno per i primi giorni del 2021. Su Twitter, il gioco ha annunciato che dal 5 gennaio alle 10:00 al 10 gennaio alle 20:00 ora locale, si svolgerà uno speciale evento Celebration Unima nel gioco con i Pokemon originariamente trovati nella regione di Unima: sebbene Pokemon GO abbia tenuto un evento della Settimana di Unima lo scorso agosto, sembra che il gioco non sia ancora del tutto finito con la regione di Unima, poiché questa celebrazione includerà l’esclusiva Ricerca sul campo che premia Stardust e incontri con Pokemon come Snivy, Tepig e Oshawott, così come nuovi spawn di Unima e altre funzionalità. I giocatori potranno trovare Pokemon della regione di Unima in uova di 5 km, in raid a una stella, tre stelle e cinque stelle, e avranno la possibilità di incontrare Shiny Snivy in natura. Genesect tornerà ai raid a cinque stelle per l’evento Unima Celebration, e per la prima volta Genesect terrà un Burn Drive, trasformando l’attacco Techno Blast del mitico Pokemon in una mossa di tipo fuoco.

Inoltre, Mega Charizard Y, Mega Blastoise e Mega Abomasnow appariranno nei Mega Raid dal 5 gennaio alle 10:00 fino al 12 gennaio alle 10:00 ora locale. Pokemon GO rivela anche che dal 12 al 17 gennaio si svolgerà un evento Sinnoh Celebration e che i giocatori possono aspettarsi l’introduzione delle Collection Challenges, una nuova funzionalità in arrivo nella Today View del gioco che sconvolgerà gli eventi in Pokemon GO. Mentre l’annuncio di un altro evento in-game prevede shiny Snivy in questo evento appena annunciato il che solleva alcune domande. In passato, la forma lucida di ogni Pokemon iniziale non è stata rilasciata in Pokemon GO fino a quando non ha avuto il suo evento Community Day dedicato, e poiché Snivy non ha ancora avuto il suo evento Community Day, è anormale vedere Shiny dello starter tipo erba form appare per primo in questo prossimo evento di celebrazione di Unima. Pokemon GO è disponibile su Android e iOS.