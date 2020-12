Epic Games Store: passate la Vigilia con Inside, nuovo titolo gratuito di Epic

Quale giorno migliore se non la Vigilia di Natale per fare gli ultimi regali? Epic è da un po’ che continua a regalare titoli e, proprio sulla Vigilia di Natale non può mica fermarsi no? Infatti, eccoci con il nuovo titolo del giorno.

Per coloro che hanno amato titoli come Little Nightmares o, meglio ancora, Limbo, Inside farà assolutamente per voi. Proprio dagli sviluppatori di Limbo, Playdead, arriva questo platform pieno di rompicapi che vi porterà in un’avventura al cardiopalma.

Vi ricordiamo che per riscattare Inside dovrete possedere un account gratuito Epic e, tramite Epic Launcher riscattare il titolo dato da Epic Games Store in modo del tutto gratuito. Infine, GamesVillage vi invita a seguirci anche domani, 25 dicembre, per conoscere il prossimo nuovo titolo gratuito in regalo da Epic.