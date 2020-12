Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: nuovamente avvistata la versione Switch

Sebbene Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sia stato annunciato ufficialmente per PC, Xbox One e PlayStation 4, è di nuovo tempo di indiscrezioni su una versione Nintendo Switch. Usiamo “di nuovo” perchè non è la prima volta che arrivano indizi a riguardo ma, stavolta, è proprio lo store Ubisoft a mostrare una versione Nintendo Switch.

Al momento, lo store segna ancora l’arrivo del remake targato Ubisoft anche sulla console ibrida di Nintendo ma, qualora dovesse esser eliminato, vi basti vedere lo screen in calce alla notizia. Attualmente, il publisher francese non ha rivelato nulla a proposito e, anzi, l’ultima notizia a riguardo fu del rinvio del titolo.

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sarebbe dovuto uscire a gennaio 2021 ma ora la nuova release è slittata al 18 marzo e, attualmente, per PC, Xbox One e PS4. GamesVillage vi terrà aggiornati in merito alla situazione, non senza augurarvi però una Buona Vigilia!