NieR Automata: vendite totali oltre i 5 milioni

Un altro grosso risultato è arrivato per quella perla di NieR Automata. Infatti, il titolo targato Square Enix ha raggiunto e superato ben 5 milioni di vendite, tra digitali e fisiche. Qui potete vedere l’annuncio ufficiale.

Nel mese di settembre aveva toccato i 4.5 milioni di vendite totali e, in pochi mesi, ha toccato la nuova milestone che parla, senza se e senza ma, di un titolo di successo.

NieR Automata è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One ma approfittiamo a ricordarvi che, da febbraio dello scorso anno, è disponibile su tutte le piattaforme, una versione più completa chiamata “Game of The YoRHa Edition“.