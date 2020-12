Doctor Who Christmas Special in 4K! Buon Natale in alta definizione

Doctor Who Christmas Special 2020 quest’anno arriva in alta definizione per la felicità di tutti i fan del Dottore. Si, per la prima volta in assoluto la serie fa il grande salto e inizia il suo supporto televisivo al formato 4K, superando la barriera del suono… anzi del Full HD!

La saga del Doctor Who ha spesso cambiato formato, lo sappiamo, del resto è una costante dei palinsesti televisivi fin dal lontano 1963, anno del suo debutto sul piccolo schermo, e ha vissuto in prima persona praticamente tutte le novità del mercato. Dal bianco e nero è passato al colore, all’epoca del Terzo Dottore, interpretato da Jon Pertwee con il serial in quattro parti Spearhead from Space della settima stagione della Serie Classica trasmesso esattamente cinquanta anni fa, nel Gennaio 1970. Anche il passaggio dal vecchio formato in 4:3, legato agli inossidabili televisori CRT a tubo catodico, a quello degli attuali sedici noni, formato privilegiato dai moderni televisori a schermo piatto LCD e OLED, anche se le recenti tendenze del mercato stanno ormai spostandosi verso il più cinematografico formato 2:1, con tante serie moderne girate così. Anche la definizione è man mano migliorata, arrivando all’attuale Full HD 1080 pixel. Ma la sempre maggiore diffusione dei televisori che supportano il 4K nelle case delle famiglie ha portato oggi la BBC a spingersi oltre l’ultima frontiera.

L’episodio del debutto al passo successivo, in alta definizione in HD 4K, è quello speciale appartenente alla serie di episodi extra Doctor Who Christmas Special il cui primo episodio visto in Italia è stato The Christmas Invasion del Natale 2005, scritto da Russell T. Davies per la Nuova Serie. In particolare l’onore del grande salto verso il 4K tocca infatti ad un episodio molto particolare, l’attesissimo speciale natalizio Revolution of the Daleks, in arrivo nel Regno Unito il primo Gennaio 2021, che sarà il primo Doctor Who trasmesso su BBC iPlayer in 4K HDR Definition (Gamma Alta Dinamica), che dovrebbe mantenere lo stesso formato anche su Rai Play.

Nell’episodio, in cui sapremo il destino del Dottore, che troviamo rinchiuso ed isolato in una prigione aliena di massima sicurezza, dopo l’inaspettato arresto da parte della polizia spaziale visto nell’ultima puntata della scorsa stagione, è anche confermato un ritorno molto gradito dal pubblico, oltre alla presenza degli iconici ed implacabili Dalek, ovvero quello del leggendario Capitano Jack Harkness, protagonista anche dello splendido spin-off Torchwood, interpretato dall’attore inglese John Barrowman. Di seguito il flyer ufficiale diffuso sul web dal netwok britannico BBC.