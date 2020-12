Disaster Report 5 è nelle prime fasi di sviluppo

C’è una buona notizia per chi ha apprezzato Disaster Report 4 (qui la nostra recensione) che arriva direttamente dallo sviluppatore Granzella. In un post sul blog pubblicato oggi, tra le diverse cose che vengono analizzate (a partire da questo difficile 2020) lo sviluppatore ha anticipato che la pianificazione e alcune produzioni preliminari sono già iniziate per il prossimo gioco della serie.

Non sono state fornite ulteriori informazioni, ma quantomeno ci fa sapere che il quinto episodio è in sviluppo.

La serie Disaster ha debuttato nel 2002 su PlayStation 2 con il titolo “Zettai Zetsumei Toshi”. È stato poi localizzato per il Nord America e l’Europa l’anno successivo.

L’ultimo gioco della serie, Disaster Report 4: Summer Memories, è stato rilasciato in occidente su PS4, Nintendo Switch e PC all’inizio di quest’anno, pubblicato da parte di NIS America.

Ecco la descrizione del gioco:

“Quando un forte terremoto colpisce la tua città, ti trovi nell’epicentro di una crisi caotica e catastrofica. Sta a te metterti al di sopra della calamità, raccogliere i tuoi pensieri e i tuoi compagni sopravvissuti e sopravvivere al disastro. Scosse di assestamento, incendi, edifici che cadono, detriti e terreno instabile sono solo alcune delle minacce che dovrai affrontare in queste circostanze da incubo. Cosa farai quando ogni secondo che passa e ogni decisione improvvisa potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte? “