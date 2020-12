Epic Games Store: un Buon Natale da Epic con Darkest Dungeon

È il giorno preferito da tutti, videogiocatori e non ed Epic questo lo sa. Infatti, quale miglior giorno se non quello di Natale per regalare un gioco ad un appassionato? L’iniziativa del colosso continua e, tramite Epic Games Store, tutti i giocatori potranno riscattare gratuitamente Darkest Dungeon!

Il titolo targato Red Hook Studios (che riceverà anche un secondo capitolo già annunciato) non fa per i deboli di cuore o per chi cerca un’avventura tranquilla. Questo roguelike turn-based vi farà passare un Natale non proprio da buoni, ma le sue atmosfere gotiche vi lasceranno senza fiato in un comparto artistico molto ispirato ed un gameplay che può dare tante soddisfazioni, seppur in un mare di difficoltà.

GamesVillage continuerà a seguire Epic Games Store e le sue offerte, tenendovi così informati di giorno in giorno. Ricordate che Darkest Dungeon sarà disponibile al download per 24 ore a partire dalle 17.00, quindi vi conviene riscattare subito. Finiamo, augurandovi un Buon Natale da parte di tutta la redazione!