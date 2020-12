Transformers Battlegrounds: pubblicato un dietro le quinte della colonna sonora

Sui canali social di Outright Games è stato appena pubblicato un video che mostra il dietro le quinte del tema musicale di Transformers Battlegrounds, titolo sviluppato da Coatsink e pubblicato da Bandai Namco uscito ad ottobre su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nel filmato si vede una registrazione tratta da una sessione di maggio, con appunto il tema principale composto da Chris Whiter (Jurassic World Aftermath, Get Packed).

Questa la descrizione di Transformers Battlegrounds sulla pagina Steam del gioco:

Con la Terra sotto scacco e MEGATRON, leader dei Decepticon, a un passo dal mettere le mani sull’Allspark, BUMBLEBEE e gli Autobot hanno bisogno di un nuovo comandante che li aiuti a ristabilire la pace nell’universo. Quel comandante sei tu!

Raduna la tua squadra e parti in missione, per una guerra tattica a turni che infurierà da Central City a Cybertron. Avrai bisogno di forza e strategia per sopraffare i diabolici Decepticon. Scegli i personaggi TRANSFORMERS e le loro abilità per dominare l’imminente battaglia, con OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK e molti altri pronti ad affiancarti nella lotta. Sfrutta ogni ambientazione a tuo vantaggio, riparandoti nelle tempeste di sabbia del deserto, evitando le tempeste di Energon di Cybertron e affrontando i tuoi nemici per le strade della città. Riempi il tuo livello di Energon per scatenare potenti Abilità definitive in grado di distruggere anche i nemici più feroci. Con controlli intuitivi e tre livelli di difficoltà, sei tu a scegliere l’entità della battaglia da affrontare.

In seguito, fai squadra in modalità multigiocatore in locale e metti alla prova le tue abilità con giochi come Ottieni la bandiera, Orde, Resistenza finale e molti altri. È il gioco di azione strategica che i fan dei TRANSFORMERS stavano aspettando da una vita!

• GUIDA GLI AUTOBOT – Mettiti al comando di BUMBLEBEE, WINDBLADE, OPTIMUS PRIME e altri eroi in emozionanti battaglie strategiche

• DALLA TERRA A CYBERTRON – Distruggi e fai saltare in aria città, foreste, deserti e oltre in missioni esplosive

• AFFINA LE TUE ABILITÀ – Comandi accessibili e 3 modalità di difficoltà accolgono i principianti e mettono alla prova i tattici

• MULTIGIOCATORE LOCALE – Fai squadra con un amico o affronta le missioni in solitaria in giochi stile arcade