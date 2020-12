DNF Duel: annunciato un nuovo picchiaduro di Arc System Works

Oggi la filiale di Nexon, NeoPle, ha ospitato un evento in Corea del Sud dedicato al suo popolare gioco Dungeon Fighter Online e ha annunciato un nuovo picchiaduro: si tratta di DNF Duel e, come suggerisce il nome, è un gioco di combattimento basato sul franchise di Dungeon Fighter.

Ciò che può sicuramente portare punti in suo favore, è che il titolo è in sviluppo da parte di Arc System Works, celebre per questo tipo di giochi, che ancora una volta affrontano un IP esterno trasformandolo in un gioco di combattimento dopo Granblue Fantasy Versus.

Il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia (caricato su YouTube da 던반인) , mostra chiaramente di come lo stile di Arc System Works sia molto riconoscibile in questo gioco. Vengono mostrati animati che piccole fasi di gameplay.

Al momento, non è stato fatto alcun annuncio sui paesi in cui sarà disponibile il gioco, ma Dungeon Fighter Online è abbastanza popolare in tutto il mondo (sicuramente molto di più in Asia che in Occidente), quindi c’è speranza che arrivi anche da queste parti. Un dato di fatto è che Dungeon Fighter Online è uno dei giochi più giocati, se si guarda alle entrate effettive, quindi era solo una questione di tempo che si espandesse ad altri generi e mercati.

Vedremo annunci futuri quando faranno sapere date, piattaforme, regioni e quant’altro d DNF Duel.