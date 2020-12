Epic Games Store: My Time at Portia è il titolo gratuito del 26 dicembre

Epic Games Store, dopo aver augurato un Buon Natale con Darkest Dunegon, continua ad a tener contenti i propri giocatori (e potremmo anche dire, tutti) con un nuovo titolo. My Time at Portia, con Team17 a fare da publisher per il team di sviluppo Pathea Games, porterà i giocatori in una nuova avventura.

Il titolo si presenta come un Life Simulator che, a tratti, può ricordare, per il proprio gameplay, il sicuramente più conosciuto Animal Crossing New Horizons. È ad ogni modo qualcosa di assolutamente fresco se vediamo al genere di titoli regalati fino ad ora da Epic.

Vi informiamo che è necessario un account Epic, per poi scaricare il launcher proprietario e poter così riscattare il titolo gratuito direttamente dallo store. GamesVillage, come sempre, vi invita a continuare a seguirci per avere aggiornamenti sull’iniziativa di Epic tramite Epic Games Store, la quale continuerà per ancora qualche giorno di festa.