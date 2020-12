Nintendo: Kanye West voleva realizzare un nuovo gioco, ma Reggie Fils-Aime non ha mai voluto

Nel corso delle recenti ore sono emerse delle novità particolarmente stuzzicanti che riguardano in prima persona Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America. Secondo quanto svelato recentemente, Kanye West avrebbe avuto l’intenzione di realizzare una nuovo progetto in collaborazione con Nintendo, ma lo stesso Reggie non ha mai approvato.

Infatti, durante il Talking Games With Reggie & Harold, l’ex presidente di Nintendo of America ha dichiarato: