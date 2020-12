Gal Gun Returns: cancellata la versione Xbox One

Inti Creates, tramite il suo account Twitter ufficiale, ha ufficialmente dichiarato di aver cancellato la versione Xbox One di Gal Gun Returns, remaster dell’originale Gal Gun e primo capitolo di Gal Gun 2.

A quanto pare, il gioco era più che pronto ma, dopo una chiacchierata con Microsoft, lo sviluppatore ha deciso di ritirare la versione ancor prima che entrasse nel mercato e, il tutto, per l’impossibilità di “assicurare consistenza” sulla piattaforma targata Microsoft.

Vi lasciamo alle parole dello sviluppatore, seguite dall’annuncio ufficiale su Twitter, mentre vi ricordiamo che Gal Gun Returns uscirà comunque il 28 gennaio 2021 per Nintendo Switch in Asia e Giappone, seguito dalla medesima versione e da quella PC per Steam in Occidente il 12 febbraio.

Announcement:The Xbox One release of "Gal*Gun Returns" has been cancelled. We sincerely apologize to fans who were anticipating its release. You can find more details on the game's homepage. The Nintendo Switch and Steam versions will release as planned. #ぎゃるがん #galgun pic.twitter.com/T9xBEZzxyC

— ぎゃるがんofficial (@galgun_official) December 25, 2020