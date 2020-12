Indie Pogo: entra nel roster Meat Boy, annunciata la versione Switch

Lowe Bros. Studios, team dietro la creazione del brawler attualmente disponibile su PC tramite Steam, Indie Pogo, ha annunciato che all’interno del roster, a partire dal mese di gennaio, sarà disponibile uno dei personaggi più amati della scena videoludica indie, Meat Boy.

Le novità non finiscono qui. Infatti, per gli amanti del genere sarà un piacere scoprire che Indie Pogo arriverà su Nintendo Switch nel prossimo futuro. Non che l’ibrida di Nintendo sia sprovvista di uno smash brawl, ma uno in più non può che far bene, no?