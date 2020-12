Galaxy S21: Rivelate tutte le specifiche tecniche

Dopo i leak sul Galaxy S21 Ultra, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo, anche le altre versioni del dispositivo sono state leakate in maniera estremamente dettagliata.

S21 e S21 + saranno alimentati da un SoC Snapdragon 888 per la versione americana, mentre godranno di un chipset Exynos 2100 in Europa. Entrambi gli smartphone avranno Android 11 con One UI 3.1, 8 GB di RAM e verranno forniti con due opzioni di archiviazione: 128 GB e 256 GB. Nessuno di loro avrà uno slot per schede microSD per l’espansione della memoria.

L’S21 normale sarà caratterizzato da un display AMOLED FullH + Infinity-O da 6,2″, mentre il modello Plus sarà dotato di un display da 6,7″ leggermente più grande ma della stessa risoluzione. Entrambi gli schermi avranno una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz.

Disponibile una batteria da 4.000 mAh sull’S21, che diventa da 4.800 mAh per la versione Plus. Ma nessuno dei due telefoni verrà fornito con un caricabatterie incluso nella confezione.

Il prezzo del Galaxy S21 normale partirà da 849 €, mentre la variante Plus avrà un prezzo di lancio di 1049€ per la versione da 128 GB, per le versioni con doppio spazio di archiviazione, invece, bisognerà spendere 50€ in più rispetto al prezzo standard del dispositivo scelto.