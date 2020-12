Hollow Knight Silksong: nuove informazioni arriveranno da Gennaio 2021

Sono passati ben due anni da quanto Team Cherry ha annunciato Hollow Knight Silksong, nuovo DLC in arrivo proprio per il gioco originale, ossia Hollow Knight. Purtroppo, non si hanno più notizie del contenuto scaricabile da tanto tempo, almeno fino ad oggi, poiché l’azienda svelerà ulteriori dettagli sul contenuto aggiuntivo a breve.

Andando nello specifico, secondo quanto svelato dal nuovo numero della rivista cartacea EDGE, Team Cherry fornirà ulteriori dettagli su Hollow Knight Silksong a partire da gennaio 2021. Oltre ad ammirare la nuova artwork sulla copertina di EDGE, l’editor della rivista, ossia Jen Simpkins, ha rivelato che ci saranno diverse informazioni piuttosto interessanti, tra cui intervista agli sviluppatori, nuove immagini e demo. Vi ricordiamo che il DLC è atteso su PC e Nintendo Switch.

Surprise! To me as well! Here’s this, a full WEEK ahead of schedule. Naturally I’m furious. But William and Ari at @TeamCherryGames have been incredible and made my last issue of Edge one to remember. Ari’s designed two stunning custom covers – wait ‘til you see the subs one. https://t.co/NJCkPztgFO

