Bomberman: presto un nuovo annuncio da parte di Konami

Eccezion fatta per la serie calcistica Pro Evolution Socccer e qualche altro titolo, più o meno grosso, Konami sembra dare adito alla visione dalla poca importanza nel mondo videoludico della stessa compagnia nipponica. In effetti, con un catalogo di pietre miliari comprendenti Metal Gear, Castelvania, Bomberman e Silent Hill, sarebbe un vero peccato.

Probabilmente, per ora non vedremo nulla di tutto quello nominato poco sopra ma, forse, c’è ancora una speranza per uno di questi vecchi diamanti che fa fatica, tutt’oggi, ad invecchiare. Parliamo di Bomberman e, dalle parole di Noriaki Okamura di Capcom dette durante un’intervista con i colleghi di Famitsu, pare proprio che il colosso nipponico sia vicino ad un annuncio.

Ci sono, inoltre, piani per un nuovo annuncio riguardante Bomberman in arrivo molto presto. Aspettatevi qualcosa.



Potrebbe essere qualunque cosa, da una remastered, un porting o un nuovo titolo mobile (o, forse peggio, forse no) un pachinko, così come un intera nuova produzione. Detto ciò, vista l’inattività della serie nell’ultima decade, tolta qualche eccezione, l’ultima possibilità potrebbe non essere un miraggio, dopo tutto. In ogni caso, rimanete con GamesVillage, vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.