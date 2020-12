Star Citizen: nessun nuovo gameplay fino alla release

Recentissimamente Cloud Imperium Games aveva pubblicato un video per rivelare tutti i progressi fatti in questo complicato 2020 nello sviluppo del suo sospiratissimo MMO Star Citizen, in particolare della modalità campagna Squadron 42. Beh, sappiate che sarà l’ultimo video, e più in generale l’ultimo aggiornamento, che vedrete per un po’.

A quanto dichiarato dallo stesso developer infatti, non verranno pubblicati ulteriori video di gameplay, né altre notizie in generale, finché il titolo non sarà vicino alla sua release, e questo potrebbe significare una lunga, lunga attesa per gli appassionati, dal momento che Star Citizen Squadron 42 una data d’uscita ufficiale non ce l’ha, e che, a quanto sembra, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo per saperne di più.

Questo ha portato Imperial Cloud Games alla decisione, comunicata attraverso una lettera aperta del chairman Chris Roberts, di non mostrare più nulla di Squadron 42, almeno finché il titolo non sarà in una fase abbastanza avanzata del suo sviluppo:

“Per molti giochi, è la prassi non annunciare nemmeno il progetto fino a circa 12 mesi prima, e cominciare a fare una campagna di marketing circa sei mesi prima del lancio. I problemi di mostrare il gameplay, le location o gli elementi di un gioco basato sulla narrazione sono duplici. In primo luogo, una campagna di marketing non può durare più a lungo di così, e secondariamente c’è solo una certa quantità di cose che possiamo mostrare nel gameplay prima della release dal momento che vogliamo che vivate una storia pienamente avvincente. Se vi mostrassimo il gameplay senza spoiler ora, sarebbero footage e il gameplay che avremmo potuto utilizzare in un momento più vicino alla release. Sarebbe meglio trattare Squadron 42 come un bellissimo regalo incartato sotto all’albero, che non vedi l’ora di aprire il giorno di Natale, non sapendo esattamente cosa ci sia dentro, se non che sarà fantastico. Per questo motivo ho deciso che sia la cosa migliore non mostrare pubblicamente il gameplay di Squadron 42, né di parlare di una data di lancio finché non siamo vicini alla conclusione dei lavori e abbiamo la massima consapevolezza del tempo necessario a terminare il gioco con la qualità che vogliamo”

Vi ricordiamo che Star Citizen Squadron 42 era atteso al rilascio della beta durante il 2020, e che quando questo non è avvenuto, Imperial Cloud Games si era attirata addosso molte critiche dai fan, che si lamentavano degli eccessivi tempi di sviluppo necessari (il developer sta lavorando sul titolo ormai da 8 anni). Critiche alle quali Chris Roberts aveva immediatamnte risposto.