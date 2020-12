Sony: Teruyuki Toriyama lascia la compagnia

Deve esserci qualcosa che non va ultimamente in casa Sony. Nonostante le smentite del CEO Jim Ryan infatti, che ha categoricamente negato che l’enorme multinazionale stia spostando la propria attenzione dal mercato giapponese, continuano le defezioni di alcuni nomi storici che hanno fatto le fortune della compagnia nipponica.

Dopo il creatore di Silent Hill e Gravity Rush, Keiichiro Toyama, che ha abbandonato gli studi giapponesi di Sony per fondare Bokeh Game Studio all’inizio di dicembre, durante le feste natalizie è stata la volta dell’addio di un altro pezzo grosso di Sony Interactive Entertainment Japan, il produttore di capolavori come Bloodborne, Astro Bot Rescue Mission e Demon’s Soul Remake, Teruyuki Toriyama, che ha annunciato via Twitter che abbandonerà gli studi giapponesi del gigante videoludico entro la fine di dicembre.

Non è chiaro quale sarà il futuro di Toriyama adesso. Per il momento non risulta che il produttore si unirà ai sui colleghi fuoriusciti da Sony nel Bokeh Game Studio (o meglio, non è stato ancora ufficializzato un annuncio in tal senso), per cui bisognerà continuare a tenere monitorata la situazione per saperne qualcosa di più.

Di certo però, quello di di Toriyama è un addio che fa riflettere, e che lascia intendere che ci sia qualcosa che non va nella sezione giapponese di Sony.

[Notice]

I will be leaving SIE WWS JAPAN Studio at the end of Dec. To all the users who have supported JAPAN Studio so far,thank you so much! I will continue to take on the challenge of creating new game IPs in my new company, and I ask for your continued support. #JAPANStudio

— 鳥山晃之 (Teruyuki Toriyama) | SIE JAPAN Studio (@TORIYAMA_SIE) December 24, 2020