Evangelion 3.0 + 1.0: ecco il trailer definitivo

Con la fine di questo 2020 ormai davvero prossima, si avvicina anche la data in cui potremo finalmente vedere Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, ultimo film della tetralogia Rebirth of Evangelion che Hideaki Anno ha voluto fortemente realizzare per rileggere in modo quasi completamente differente, l’epopea della sua opera iconica, Neon Genesis Evangelion.

Il film avrebbe dovuto fare il suo esordio durante la primavera di quest’anno, ma la pandemia da Covid-19 ha causato un rinvio della pellicola, che uscirà dunque il prossimo 23 gennaio 2021. Dopo aver annunciato il completamento del film in tutti i suoi aspetti, compreso l’editing e il doppiaggio, lo studio d’animazione Khara (fondato da Anno proprio per realizzare questa serie di film) ha condiviso anche il trailer definitivo di Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time.

La pellicola segnerà la conclusione definitiva della saga di Neon Genesis Evangelion, donando una conclusione completamente diversa sia da quella (in realtà affrettata e tormentata dalla mancanza di fondi) della serie originale, sia da quella del film The End of Evangelion, che, nel 1997, aveva cercato di rendere giustizia a una delle saghe anime più intense e di successo della storia del medium, per la profondità psicologica sia della trama che dei suoi protagonisti.

Tutto è pronto ormai per Evangelion 3.0 + 1.0: non rimane altro da fare che aspettare il 23 gennaio!