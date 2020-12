Epic Games Store: il 27 dicembre arriva con Night In The Woods

Continua l’iniziativa targata Epic Games, grazie alla quale tantissimi giocatori stanno mettendo mani su tanti nuovi (per loro) titoli, tutti diversi tra loro e in modo assolutamente gratuito. Dopo la bella sorpresa di Natale e My Time at Portia, Epic Games Store ci delizia con una perla indie di tutto rispetto.

Night In The Woods è nato da un progetto Kickstarter più che di successo, tanto di successo che è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo in soli 26 giorni. Il titolo, targato Infinite Fall, si presenta con un adventure game tutto d’un pezzo con una forte componente narrativa ed un gameplay che, seppur minimale, spazia tra il rhythm e l’avventura classica.

