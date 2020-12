Esplorazioni Pokemon: ecco il teaser per il 2021!

Con l’avvicinarsi del 2021 anche a delle serie anime più acclamate e famose di sempre ha voluto tenere alta l’attenzione e l’hype di fan, regalando qualche interessante anticipazione. Esplorazioni Pokemon ha infatti condiviso un interessante teaser trailer contenente alcune immagini tratte dagli episodi che arriveranno il prossimo anno.

Continueremo dunque a seguire le avventure di Ash e Goh nel loro interminabile viaggio in giro per il mondo alla ricerca di tutte le creature più potenti. Negli ultimi episodi del 2020 avevamo visto il nostro inossidabile Ash Ketchum messo a dura prova da Leon, il campione della regione di Galar, ma quest’anno ci ha regalato alcuni dei momenti più intensi della serie finora, come il ritorno dei tre leggendari di Kanto, l’incontro con Zacian, Zamazenta ed Eternatus, e soprattutto l’attesissimo ritorno di Mewtwo, uno dei più amati Pokemon di prima generazione, a tutt’oggi una delle creature più potenti del franchise.

Ma l’attesa dei fan non si limita soltanto ai prossimi episodi della serie Esplorazioni Pokemon. Il 2021 sarà infatti l’anno d’uscita di Pokemon il Segreto della Giungla, cioè quello che sarà il ventitreesimo film del fortunatissimo franchise, che vedrà Ash faccia a faccia con il leggendario Zarude, e soprattutto con l’allenatore di Pokemon più strano di sempre, Coco, un uomo che vive da solo nel bel mezzo della giungla.

Nell’attesa dell’uscita della pellicola però, potremo goderci le avventure di Esplorazioni Pokemon, dove vedremo Ash e Goh impegnati in imprese sempre più particolari tra cui, sembrerebbe, a giudicare dal trailer, un vero e proprio scavo paleontologico alla ricerca di fossili.

Vi ricordiamo che la serie viene trasmessa in Italia dal canale K2, ma è disponibile anche in streaming su Netflix (che ha recentemente aggiunto nuovi episodi al suo catalogo).