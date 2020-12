L’attacco dei giganti: rumors sulla fine del manga!

Senza alcun dubbio il manga e l’anime più atteso di questa fine di 2020 è L’attacco dei giganti. Con la quarta stagione della serie animata, prodotta dallo studio MAPPA e iniziata da tre settimane, che ci sta lasciando delle ottime impressioni (come potete vedere dalle nostre recensioni del primo, del secondo e del terzo episodio), l’attenzione è tutta rivolta al manga che, stando alle dichiarazioni dello stesso Hajime Isayama, autore dell’opera, è ormai alle sue battute finali. Attenzione, da questo punto in avanti l’articolo contiene spoiler!

La guerra finale tra gli eldiani dell’isola di Paradis e Marley sta ormai giungendo alla fine, con Eren Jaeger che, dopo aver acquisito i poteri del Gigante Fondatore, ha deciso di “purificare” il mondo, eliminando chiunque non abbia sangue eldiano nelle vene, in accordo col suo fratellastro Zeke. Armin e Mikasa non sono riusciti a farlo desistere dai suoi distruttivi propositi e ora si ritrovano a fronteggiare i terribili poteri di quello che un tempo era il loro migliore amico,accanto a due insospettabili alleati come Reiner e Annie.

Con il capitolo 136 che, secondo quanto sostine Kawakubo Shintaro, editor de L’attacco dei giganti, è stato completato ed è pronto per essere pubblicato, alcune voci hanno cominciato a emergere su quella che potrebbe essere la data della conclusione ufficiale della celebrata serie di Isayama, ossia quella della pubblicazione dell’ultimo volume del manga. Sembra infatti, a quanto rivelato su Twitter da alcuni insiders, che il tankobon 34 sarà anche quello conclusivo per la serie di Hajime Isayama e che vedrà la luce tra maggio e giugno 2021.

Nonostante la notizia provenga da fonti che si sono dimostrate, in passato, abbastanza affidabili, bisogna ricordare che, per il momento, questa data non è ancora ufficiale, e sarà necessario dunque aspettare conferme. Nel frattempo però potete continuare a godervi con noi la quarta stagione de L’attacco dei giganti, con la nostra recensione che arriverà puntualmente dopo ogni nuovo episodio!