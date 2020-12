Demon Slayer Mugen Train: superata La città incantata!

Il sorpasso era ormai atteso, e nonostante una strenua resistenza, La città incantata ha infine dovuto cedere lo scettro di film col maggior incasso nella storia del box office giapponese al grande successo del 2020: Demon Slayer Mugen Train. Il film, primo lungometraggio tratto dalla serie manga di Koyoharu Gotoge, ha polverizzato una lunga serie di record legati all’industria cinematografica nipponica, e questo riconoscimento arriva al termine di una cavalcata straordinaria, durante la quale la pellicola si è meritata anche i ringraziamenti del governo giapponese.

L’opera di Gotoge supera così uno dei più grandi e celebrati classici dell’animazione giapponese, l’immaginifico La città incantata, uscito nel 2001 con la regia del maestro Hayao Miyazaki e prodotto da Studio Ghibli.

Per detronizzare il capolavoro di Miyazaki è servito un incasso di ben 31 miliardi e 700 milioni di yen (al cambio attuale, poco più di 306 milioni di dollari), dal momento che, grazie ai revival screenings tenutisi questa estate, La città incantata aveva aumentato il volume dei suoi incassi al box office di 880 milioni di yen, arrivando dunque a un incasso complessivo di 31 miliardi e 680 milioni (all’incirca 304 milioni di dollari).

Ora è Demon Slayer Mugen Train il vero re del box office giapponese! Per quanto tempo riuscirà a mantenere la corona?

DEMON SLAYER MUGEN TRAIN HAS SURPASSED SPIRITED AWAY IN THE BOX OFFICE

After Spirited Away's 19-year reign as box office champion, "Kimetsu No Yaiba: Mugen Train" has dethroned it and become become the biggest movie in Japanese history.

¥31,700,000,000 M ($302,3M) #DemonSlayer pic.twitter.com/6PrC4PcDeP

— Ario (@Ario_Tengen) December 26, 2020