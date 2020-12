Gloria Union remastered: annunciato per Nintendo Switch e mobile

Lo sviluppatore con sede a Tokyo, Sting Entertainment, ha annunciato ufficialmente Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean FHD Edition. Il gioco originale era disponibile solo su PSP di Sony e non è mai stato nemmeno localizzato in Occidente. Questa sarà una rimasterizzazione in full HD di Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean, lanciato nel 2011 in collaborazione con Atlus, in Giappone: la rimasterizzazione in full HD verrà lanciata nel 2021 per i dispositivi Nintendo Switch, Android e iOS. Il remaster includerà anche nuove funzionalità, bilanciamento rielaborato e giocabilità migliorata; il tweet di annuncio menzionava anche che il sito web ufficiale di Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean FHD Edition verrà lanciato a gennaio con maggiori dettagli.

Sebbene la Gloria Union originale avesse gli stessi meccanismi e sistemi di combattimenti a turni di Yggdra Union, introduce nuovi personaggi, classi e funzioni di gioco: come ad esempio, le classi Hunter e Assassin sono state sostituite rispettivamente dalle classi Sniper e Gunner, la classe Bandit era stata sostituita con la classe Pirate e la classe Fencer era diventata Chaser; sono state incluse anche due nuove classi il Paladino e il Marinaio. Sono state create anche quindici nuove tecniche per Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean: tra questi ci sono Tidal Wave, che distrugge tutti i membri dell’unità nemica eccetto il Capo; Grand Spear, che infligge danni e abbassa temporaneamente la GEN del nemico; Holy, che converte il tasso di rabbia del nemico in potenza della propria unità; e Tyrant, che potenzia Head ma la rende incontrollabile, rompendo la barra delle abilità.