Genshin Impact: pubblicato un nuovo codice per Prismogemme e Mora

Genshin Impact, con l’ultimo aggiornamento significativo del gioco, soprannominato Versione 1.2, introduce nel gioco un nuovo ampio versante di montagna, Dragonspine, consentendo ai giocatori di prendere parte a una serie di nuovi eventi e missioni; anche il nuovo personaggio giocabile a cinque stelle, Albedo, ha fatto il suo debutto con questo aggiornamento di Genshin Impact, e un altro di nome Ganyu si unirà al gioco come parte della versione 1.2, inoltre, la miHoYo ha ora pubblicato un nuovo codice promozionale per le vacanze per tutti i giocatori che possono godersi questa stagione. Il codice più recente è GSIMPTQ125 e, come tutti i codici precedenti, può essere inserito utilizzando una pagina speciale sul sito web ufficiale di Genshin Impact. I travelers, dovrebbero visitare il sito Web ufficiale di miHoYo per il gioco e fare clic sulla scheda Riscatta codice in alto a destra nella pagina.

Esiste anche un altro codice promozionale attivo di cui i giocatori possono usufruire, sebbene sia in circolazione da novembre, quindi molti giocatori lo avranno già rivendicato. Tuttavia, entrambi i codici e le loro ricompense sono elencati sopra per riferimento. Il codice più recente regala ai giocatori una combo di 60 Prismogemme e 10.000 mora, mentre il codice esistente GENSHINGIFT regala ai giocatori 50 Prismogemme e 3 Hero’s Wit, che vengono utilizzati per garantire ai personaggi esperienza. Se un codice è stato riscattato con successo, i giocatori riceveranno un messaggio di conferma sulla pagina web e il regalo apparirà nel gioco nella Posta in arrivo di Paimon. Genshin Impact è ora disponibile su App Store, Google Play, PC, PS4 e PS5 ed è attualmente in sviluppo per Switch.