Final Fantasy XVI: nuovi annunci in arrivo nel 2021

Inutile dire che Final Fantasy XVI è uno dei giochi più attesi: Square Enix ha pubblicato alcuni dettagli sul gioco dal suo annuncio e altre informazioni arriveranno informazioni nel 2021. Parlando con Famitsu (tramite Gematsu), il produttore Naoki Yoshida (che è anche il regista di Final Fantasy XIV ) ha detto che i fan possono aspettarsi molti annunci relativi a entrambi i giochi nel prossimo anno, facendo eco alle precedenti dichiarazioni di Square Enix. Yoshida ha dichiarato:

Attendo con ansia i vari annunci sia per Final Fantasy XIV che per Final Fantasy XVI !

Final Fantasy 16 è in sviluppo esclusivamente per PS5. Secondo quanto riferito, il gioco è già in lavorazione da circa quattro anni e verrà lanciato presto. Le notizie affermano che il gioco rimarrà esclusivo per la console Sony per un anno, anche se Square Enix non ha ancora affermato nulla. Di seguito una panoramica su Final Fantasy XVI: