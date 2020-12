Kena Bridge of Spirits: continua a stupire con la sua notevole grafica

L’imminente Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab è l’esempio visivo della grafica perfetta, sia in movimento che in screenshot: sebbene il gioco sia ancora lontano dal lancio, gli sviluppatori hanno mostrato nuove immagini su Twitter e i nuovi screenshot condivisi di recente sono prevedibilmente impressionanti. Dalle bellissime e lussureggianti ambientazioni del gioco, al ridicolo livello di dettaglio per il modello del personaggio di Kena, all’adorabile piccolo Rot che l’accompagnerà nel suo viaggio, le immagini mostrano molte cose. Nel frattempo, puoi ottenere maggiori dettagli sul combattimento, sull’ambientazione e altro ancora tramite il sito ufficiale della Ember Lab (qui). Il gioco verrà lanciato per PS5, PS4 e PC nel primo trimestre del 2021 , quindi non è troppo lontano dal lancio. Il gioco supporterà aggiornamenti gratuiti per la next-gen su PlayStation, mentre i tempi di caricamento su PS5 saranno di due secondi.

Kena: Bridge of Spirits è forse uno dei giochi per PlayStation 5 più attesi dopo il lancio e continua a sembrare incredibile nelle nuovi screenshot rilasciati dallo sviluppatore Ember Lab. Le immagini mostrano ambienti lussureggianti, combattimenti difficili e grandi scoperte. Siamo sicuri che sarai d’accordo, questi sembrano concept art portati in vita. Il gioco è ancora sulla buona strada per il lancio all’inizio del 2021 e non preoccuparti se non hai ancora una PS5, poiché sarà disponibile anche su PlayStation 4. Kena: Bridge of Spirits uscirà nel primo trimestre del 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.