Mobile Legends Bang Bang Recensione: un MOBA da provar assolutamente

Oggi tratteremo di Mobile Legends Bang Bang, che probabilmente molti di voi già conosceranno. Per chi non lo conoscesse, è un MOBA per dispositivi mobile disponibile che Android ed iOS ed attualmente è il più famoso al mondo, anche in campo Esport.

Il gioco è molto dinamico e per chi piace League of Legends non può fare a meno di giocarci. Ovviamente in questo articolo non faremo paragoni in modo da esaltare l’uno o l’altro, se ci saranno è solo per far capire meglio le diversità. Per chi trovasse enormi similitudini con League of Legends durante l’articolo, va comunque ricordato che la Riot Games fece causa ai creatori di Mobile Legends per le troppe somiglianze, a partire dalla mappa. Mobile Legends è molto semplice come gioco, oltre ad essere molto dinamico: le partite durano un massimo di 15 minuti ed è positivo il fatto che se per problemi di linea o per motivi personali non potreste continuare la partita, non vi verrà conferito alcun tipo di ban. Dite la verità, già solo per questo conviene giocarci! Ma partiamo dalle basi.

Ovviamente dovete scegliere un vostro nome utente, facendo molta attenzione a ciò che scrivete e soprattutto vi deve piacere, siccome per cambiarlo ovviamente bisogna pagare, oltre a scegliere la bandiera, che verrà sempre mostrata sopra il vostro nome utente in modo che possiate anche conoscere meglio i vostri compagni di squadra ed eventualmente rigiocarci altre volte. Per capire le basi del gioco vi verranno sottoposti 2 tutorial in modo da capirne bene le dinamiche, dopo aver fatto almeno due partite, ci saranno altri piccoli tutorial che potete selezionare in modo da riscattare dei premi. Prima di passare ai vari campioni e come giocare, vi spieghiamo la home del gioco.

Home

Oltre ovviamente a trovarci le monete che avete guadagnato, il vostro profilo e i messaggi del gioco stesso che contengono i vari aggiornamenti o eventi, in basso troverete le voci: Preparazione, Eroi, Traguardi ed Inventario.

Preparazione: si tratta principalmente degli emblemi che potete potenziare a seconda del danno fisico o magico, che potete attribuire al vostro campione. Se li potenziate ovviamente il vostro campione sarà più forte. Oltre agli emblemi potete trovare anche le varie build, i tutorial e ciò che vi serve per il vostro eroe in modo da farlo combattere ai massimi livelli. Ovviamente per poter potenziare gli Emblemi non serve solo le monete che guadagnerete ma anche alcuni frammenti che potete ottenere se completate gli obbiettivi e missioni giornaliere.

Eroi: questo è molto semplice, si tratta dell’elenco completo degli eroi che possedete e non. Vengono differenziati anche per genere, quindi troverete i Tank, Combattente, Assassino, Mago, Tiratore e Supporto.

Traguardi: questo è quello più interessante, racchiude tutti gli obbiettivi principali come stile del giocatore. Per esempio contiene obbiettivi come Oro guadagnato, Torri distrutte, danni subiti e non, che fanno ovviamente crescere il livello del giocatore ed ovviamente vi fanno anche riscattare varie ricompense. Ovviamente vale sia per il comportamento in Normal e sia nelle Classificate.

Inventario: chi non sa cosa significa? Ma ve lo spieghiamo lo stesso. Nell’inventario potete trovare tutte le vostre collezioni di frammenti che vi servono per i potenziamenti.

Per quanto riguarda la parte sinistra della home potete trovare ovviamente il Negozio, gli Eventi, Starlight e i vari scrigni gratuiti e giornalieri. Anche in questo caso potete riscuotere ricompense e salire di livello, ma anche comprare campioni, skin e molto altro.

Passiamo ora a giocare, la scelta delle modalità consiste in Classica, Classificata, Rissa, vs I.A. ed Arcade. Oltre ad una nuova modalità che è molto simile a TFT (Teamfight Tactics) di Riot Games.

Mobile Legends bang Bang: in Game

Tank: in modo da essere da poter resistere ai danni dei nemici e nei combattimenti di mischia più anche proteggere gli altri compagni.

Mago: ovviamente porterà principalmente danno magico e resterà molto più lontano nei combattimenti di mischia in modo da poter dare anche il colpo di grazia.

Assassino: per la velocità di attacco oltre che ai danni fisici.

Tiratore: è il più veloce e soprattutto più letale soprattutto se viene accompagnato dal supporto in modo da essere i primi in lane a distruggere le torri.

Supporto: ovviamente protegge l’alleato che accompagna ma anche nei combattimenti di mischia è molto utile.

Come detto prima, i campioni oltre ad essere disponibili come ricompense, possono essere anche comprati. Ovviamente non necessariamente con veri soldi ma anche con le monete del gioco (siccome si guadagnano molto facilmente). All’inizio non avrete molti campioni disponibili e per questo motivo ogni settimana ci saranno 7 campioni da usare gratuitamente, poi se vedete che il campione vi piace ve lo comprate con i soldi guadagnati giocando o aprendo i vari forzieri.

Mobile Legends in arena

Top: Generalmente sul sentiero che sta in alto ci va il tank, ma ai livelli bassi, visto che nessuno si fa la giungla si va in 2 top, solitamente un tank e un mago oppure un tank e un assassino.

Mid: Il sentiero centrale, di solito in questo sentiero ci va il mago, (ai livelli bassi ci va chiunque, alle volte può capitare che vadano anche in 3).

Bot: Il sentiero che si trova in basso, di solito qui ci va il tiratore e il support, (ai livelli bassi, quasi nessuno vuole giocare support quindi troverete un tiratore e un mago oppure un tiratore e un assassino).

Dopo aver scelto il sentiero, noterete che arriveranno anche i minion insieme a voi, uccidendo i minion avversari guadagnerete esperienza e denaro.

Man mano che guadagnate denaro potrete comprare varie cose che vi renderanno più forti.

La stessa cosa cercherà di farla anche il vostro nemico quindi ogni volta che ne avete l’occasione dovete cercare di dare qualche colpo anche a lui, evitando di ricevere colpi da lui per far sì che siate voi a uccidere lui e non il contrario.

Man mano che si uccidono i minion, si avanzerà verso la torre.

Se attaccate un nemico quando è sotto la propria torre, essa vi infliggerà danno.

Se entrate nel raggio d’azione della torre senza che ci siano i vostri minion con voi, essa vi infliggerà danno. Ogni sentiero ha 3 torri, e una volta distrutte le torri potrete attaccare la base nemica per vincere la partita.

Probabilmente l’unica pecca del gioco è proprio l’attacco. Se si attacca automaticamente con attacco base, l’eroe che si trova vicino alla giungla, invece di colpire la torre potrebbe colpire anche un mostro della giungla. Bisogna stare attenti insomma a cosa mirate. La cosa più utile è che si possono comprare gli accessori per la build anche senza tornare in base. Quindi anche se siete in lane e state combattendo, potete comprare gli oggetti. A mio avviso, questa è una cosa utilissima!

Ranked e Live Streaming

Warrior

Elite

Master

Grand Master

Epic

Legend

Mythic

Ogni volta che vinci una partita, riceverai una stella, ma ogni volta che perdi una partita perderai una stella. Quando raggiungerai il numero massimo di stelle sarai promosso alla prossima categoria. Una volta che si raggiunge la categoria Master si può iniziare a fare lo streaming delle proprie partite. Mentre stai facendo streaming i giocatori che ti guardano possono inviarti regali e varie cose. Si può guardare qualcun altro che sta facendo lo streaming, direttamente dal gioco, senza dover uscire. Il gioco si presenta nel migliore dei modi e giocarci è molto semplice. Graficamente è eccellente, siccome riesce a girare su qualsiasi dispositivo. Tecnicamente potreste anche giocare da C tramite Bluestack ma non ve lo consiglio.. dopotutto è un gioco mobile e le partite durano molto poco, 10 minuti sono più che sufficienti per fare una partita.

In linea di massima il gioco non presenta imperfezioni ed è molto semplice guadagnare e salire di livello, inoltre è molto presente nel competitivo, ciò fa di lui un MOBA per mobile d’eccellenza. A tal proposito vi ricordiamo che lo sviluppatore MOONTON ospiterà il campionato mondiale a Singapore dal vivo a gennaio 2021, con la collaborazione di Cybersports e Online Gaming Association. Ovviamente ci saranno tutte le dovute precauzioni a causa del COVID-19, e sarà il primo torneo Esport dell’anno a svolgersi di persona, come evento globale.

Dopo la mia esperienza, vi consiglio vivamente di provarlo! Avrete le vostre soddisfazioni dato che il gioco è semplice e veloce. Parliamo di un autentico MOBA per mobile senza ombra di dubbio, che non ha nulla da invidiare a titoli più blasonati già presenti sul mercato.