Fire Emblem Heroes: banner Binding Blade’s Lilina

Fire Emblem Heroes ha inondato i giocatori con tantissime sorprese stagionali nel banner di Natale 2020 di Fire Emblem Heroes, intitolato A Festive Miracle. Il banner comprendeva Bernadetta, Hilda, Sephiran e un’unità duo Altina che l’ha accoppiata con Sanaki. Abbiamo anche visto personaggi come Bernadetta, Hilda, Felix, Sephiran e Altina entrare nello spirito natalizio indossando abiti stagionali. Tuttavia, il gioco ha ricevutoun nuovo arrivo: Lilina: è stata vista l’ultima volta nella versione per Game Boy Advance, Fire Emblem: The Binding Blade, è la figlia di Ettore, il protagonista di The Binding Blade, ed è una nobile di Ostia; sebbene sia di natura gentile e un po’ infantile, è una maga del fuoco; Lilina è anche accompagnata da Roy che, in The Binding Blade, si è allenato con lei ad Ostia. Il nuovo evento di evocazione di Liliana darà ai giocatori l’opportunità di ottenere varianti a cinque stelle di Duma, Peony, Celica, Bramimond, Dimitri, Claude, Edelgard, Jill, Gatrie, Plumeria e Reginn.

Nintendo ha recentemente sollevato polemiche con l’ultimo aggiornamento di Fire Emblem Heroes, che ha portato il quinto libro nel gioco, in quanto non consentiva ai giocatori su dispositivi iPhone di convocare su qualsiasi tipo di banner se avevano disattivato gli acquisti in-app. In risposta a una delle fonti di copertura più regolari del gioco, Nintendo è uscita e ha chiarito che si trattava di un bug involontario che ora è stato risolto; questo potrebbe essere attribuito ai tentativi non così subdoli di Nintendo di aumentare la monetizzazione mobile come la società aveva fatto in precedenza con Animal Crossing: Pocket Camp e Mario Kart Tour. Tuttavia, Nintendo sta ora ridimensionando le sue operazioni mobile. Il banner di Fire Emblem Heroes: Binding Blade’s Lilina è iniziato il giorno di Natale e terminerà alle 22:59 PT del 3 gennaio 2021.