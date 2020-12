Guilty Gear Strive: mostrato Anji Mito, in attesa del trailer

Oggi Arc System Works ha rivelato l’aspetto di uno dei personaggi che sarà disponibile nel picchiaduro Guilty Gear Strive. Si tratta di Anji Mito, annunciato tempo fa insieme a Giovanna.

Il reveal è stato fatto in un post in anteprima sul canale YouTube per il trailer in arrivo , che verrà mostrato alle 9:00 di mattina del primo gennaio, ora del Giappone, quando qui in Italia sarà l’una di notte.

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2021 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.