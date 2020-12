NieR Re[in]carnation: pubblicata una nuova traccia della colonna sonora

In questi giorni Square Enix sta pubblicando a cadenza regolare dei brani della colonna sonora di NieR Re[in]carnation, prossimo titolo della serie che arriverà in Giappone durante la prima metà del 2021 su dispositivi iOS e Android.

La traccia di oggi è decisamente più movimentata delle due pubblicate precedentemente, specie della prima con piano e voce. Come successo precedentemente, anche oggi è lo stesso compositore Keiichi Okabe a condividere via Twitter il brano, sottolineando di come sia particolare per quanto riguarda la ritmica.