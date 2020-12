Teppen: trailer cinematico dell’espansione con Oichi

Sui canali social di Teppen è stato pubblicato un nuovo trailer cinematico del gioco di carte collezionabili sviluppato da GungHo Online Entertainment e Capcom. Il filmato mostra la storia che c’è dietro la prossima espansione “The Battle of Amatsu no Kuni”, che sarà disponibile a partire da gennaio 2021.

Questa la descrizione dell’espansione sul sito ufficiale di Teppen:

A gennaio 2021, la sventurata che venne inghiottita dall’oscurità, Oichi della serie di Sengoku BASARA, si unisce alla battaglia in veste di nuovo eroe! Insieme a lei, verrà rilasciato anche un nuovo set di carte che raffigura l’estendersi del conflitto a Amatsu no Kuni tra l’esercito della luce di Tokugawa Ieyasu e l’esercito delle tenebre di Ishida Mitsunari! Porta a casa la vittoria, anche a costo di dover sfruttare la morte dei tuoi compagni per farlo!

Queste le abilità di Oichi, nuovo eroe di elemento nero:

La morte danzante

Infligge danni pari al numero di unità presenti nel tuo cimitero a un’unità nemica.

Se l’unità viene distrutta dai danni causati da questo effetto, dà anche +3 di vita al tuo eroe.

Disperate, piangete e perite!

Gioca sul campo 3 unità nere casuali con costo di 4 PM o meno presenti nel tuo cimitero e dà +1/+1 a tutte le unità amiche sul campo.

Invito oscuro

Attiva l’abilità Morte di un’unità amica.

Qui sotto invece potete vedere il trailer.

Tra le precedenti espansioni di Teppen c’era stata “Adventures of a Tiny Heroes”.