Annunciato Black Gold, ecco il trailer d’annuncio

Lo studio indipendente Rock Game Studios ha svelato ai giocatori tramite un trailer d’annuncio il suo prossimo progetto, ossia Black Gold. L’opera è un gioco di gestione in prima persona simulatore gestionale in cui si prende il vostro posto nella corsa per i soldi. Sei tu il responsabile del tuo successo: decidi chi lavora per te, scegli dove muovere i primi passi e controlla quanto bene funzionano i tuoi pozzi di petrolio.

Unisciti al boom del petrolio dell’inizio del XX secolo, in questo gioco potrai assumere persone, costruire il tuo campo petrolifero, estrarre il petrolio greggio, combattere gli ostacoli e le crisi che alla fine ti porteranno fortuna che non hai mai sognato. Purtroppo, non abbiamo idee quando il prodotto giungerà sul mercato, aspettiamo notizie dettagliate dalla software house.