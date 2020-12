Respawn Entertainment è al lavoro su una nuova IP nel nuovo annuncio di lavoro

Respawn Entertainment, dopo essere al lavoro su Medal of Honor Above and Beyond, sembrerebbe che la compagnia stia cercando dei dipendenti per realizzare una nuova IP nell’ultimo annuncio di lavoro pubblicato dalla suddetta azienda. Questo vuol dire che all’orizzonte non arriverà al momento alcun sequel legato a Star Wars Jedi Fallen Order o Titanfall, i quali hanno conquistato diversi giocatori.

Tutto quello che è trapelato dall’annuncio di lavoro e che Respawn Entertainment starebbe cercando una figura per ricoprire il ruolo da Generalist Software Engineer, di conseguenza non abbiamo la minima idea del nuovo progetto in sviluppo presso lo studio.