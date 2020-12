The Innsmouth Case: disponibile su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

L’editore Assemble Entertainment e lo sviluppatore Robot Pumpkin Games, hanno rilasciato oggi The Innsmouth Case, avventura testuale dalla commedia spaventosa ambientato nel misterioso universo di Lovecraft, su Nintendo Switch per €14,99. Come bonus speciale per le vacanze, puoi assicurarti la tua copia con uno sconto di lancio limitato nel tempo del 35% tramite il Nintendo eShop. La valigia Innsmouth Case è disponibile anche per Steam (86%), iOS e Android.

The Innsmouth Case porta i giocatori in un viaggio davvero straziante, divertente e fantastico, dove nulla è quello che sembra. È un gioco in sono presenti delle forze sinistre nella città tenebrosa di Innsmouth, un posto pieno di orrori senza nome, ed è vostro compito stare all’erta, stare al sicuro e risolvere il caso della ragazza scomparsa. Per risolvere l’enigmatica scomparsa della piccola Tabitha Marsh, l’investigatore più intelligente non solo è ricercato, ma è disperatamente necessario. Purtroppo, quel particolare detective è impegnato, quindi il caso va a voi! Preparate le vostre cose e preparatevi a partire per il remoto villaggio di pescatori di Innsmouth, mentre il caso Innsmouth vi aspetta.