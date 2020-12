Sony: nuovo titolo next gen dal team di Blood and Truth

Tra i numerosi titoli che hanno fatto la fortuna del PSVR, ossia il stema di gioco in realtà virtuale di casa Sony, Blood and Truth è stato sicuramente uno dei più celebrati. Lo sparatutto in prima persona sviluppato da SIE London Studio e uscito nel 2019 ha infatti anche strappato una candidatura come miglior titolo in realtà virtuale ai The Game Awards 2019, cedendo solo a Beat Saber. Il titolo, inoltre, è stato migliorato per approdare su PlayStation 5 subito dopo l’uscita della console.

Bene, sembra proprio che il team londinese, che si occupa dello sviluppo di titoli first party per Sony, sia impegnato su un titolo per la nuovissima console next gen della casa giapponese, PlayStation 5. Stando a quanto si apprende dalla pagina LinkedIn di David Skilton, il capo degli effetti visivi al SIE London Studio (e quindi, verosimilmente, anche il suo team) sarebbe al lavoro su un gioco per PS5, ma non ci sono ulteriori informazio sul progetto.

Ulteriori conferme (e dettagli) sembrerebbero arrivare dalla pagina delle offerte di lavoro del sito del developer, attualmente alla ricerca di un capo della programmazione online per lavorare al “prossimo grande titolo”. Una notizia che sembrerebbe aprire le porte alla possibilità che questo nuovo gioco per next gen del SIE London Studio possa avere una qualche meccanica multiplayer online, il che rappresenterebbe una novità per Sony che, di solito, non investe molto su questo aspetto nei suoi titoli first party.

Il developer riuscirà a stupirci come ha fatto con Blood and Thruth? Lo scopriremo soltanto dopo aver giocato questo misterioso nuovo titolo.