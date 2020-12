Apex Legends: domani il video Fight Night

Nei giorni scorsi erano già trapelate per errore delle informazioni riguardo al prossimo video della serie “Stories from the Outlands” di Apex Legends. Oggi invece Respawn Entartainment ha pubblicato sui suoi canali social il countdownd ufficiale di quello che sarà l’ultimo video di questa serie specifica, dal titolo Fight Night.

La premiere verrà pubblicata domani 29 dicembre alle 17:00. Qui sotto potete vedere l’immagine anteprima del video su YouTube.

Vi ricordiamo infine che in questi giorni, e fino al 4 gennaio, in Apex Legends sta andando in scena l’evento Holo-Days Bash.