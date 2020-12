Epic Games Store: sopravvivete con Stranded Deep, nuovo titolo gratuito da Epic

Non manca ormai molto al termine della bellissima iniziativa targata Epic che, reduce del successo dello scorso anno, ha riproposto l’operazione anche per questo difficoltoso 2020 tramite il suo Epic Games Store. I titoli sono stati molteplici e di molti generi differenti. Ora ripropone il genere survival (qualora The Long Dark non fosse di vostro gradimento) con Stranded Deep.

Nella produzione di Beam Team Games prenderete i panni di un sopravvissuto ad un incidente aereo da qualche parte nell’Oceano Pacifico. Dovrete sopravvivere contro ogni sorta di pericolo di Madre Natura, perdendovi in un magnifico paesaggio in cerca di viveri fino al compimento della trama che avvolge il gioco.

GamesVillage ovviamente continuerà a fornirvi le news riguardo l’iniziativa di Epic Games Store fino all’ultimo giorno. Ricordatevi che per riscattare i titoli che vi proporremo in questa mini-serie di articoli, dovrete necessariamente possedere un account Epic, ottenibile in modo del tutto gratuito presso il sito ufficiale.