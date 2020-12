Monster Hunter Rise: ecco nuovi video e concept art

Come ultimo titolo di una delle saghe videoludiche di maggior successo della storia nipponica, Monster Hunter Rise è probabilmente uno dei titoli più attesi del 2021, in particolare nella terra del Sol Levante (citofonare a Famitsu per conferma). Fin dalla reveal del gioco Capcom ha cominciato a svelarlo pian piano in molti suoi aspetti (come dimostrano i vari trailer dedicati alle armi come Hunting Horn, Great Sword e Insect Glaive).

Atteso in esclusiva per Nintendo Switch, la popolare console ibrida di casa Nintendo, Monster Hunter Rise ha deciso di mostrarsi ancora di più proprio durante le feste natalizie. Proprio in questi giorni infatti, l’account Twitter ufficiale ha iniziato a condividere tantissime concept art di alcuni dei personaggi che incontreremo durante il gioco, come Hinoa, la donna delle quest, Fugen il Vecchio, il leader del villaggio di Kamura, la chef Yomogi e persino Cohoot, il nostro amico gufo che ci farà da esploratore.

Ma Capcom non si è limitata alle concept art. Sono stati condivisi infatti anche alcuni interessanti video che ci mostrano delle creature che incontreremo nel nostro straordinario viaggio in Monster Hunter Rise, come per esempio il temibile Giganha, che troveremo appostato nelle acque della Foresta Allagata, o animali più “tradizionali” insieme ai quali rilassarsi di fronte a un fuoco.

Certo è che anche stavolta Capcom sta per colpire nel segno, con un nuovo capitolo di questa saga senza tempo, che non delude mai.