Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise: nuovo trailer Meet the Trainers

Nintendo ha in queste ore pubblicato un nuovo trailer per il suo titolo sportivo Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise, il quale promette di mantenervi in allenamento e in salute. È indubbio che proprio questa produzione targata Nintendo, possa essere molto più che d’aiuto in un periodo come questo.

Il nuovo video, che vi proponiamo in calce alla notizia, mostra tutti i nove Allenatori con cui potrete fare pratica e tenervi in forma. Ricoprono le più disparate personalità e sicuramente faranno la loro parte per non farvi sentire soli durante i vostri duri allenamenti.

Vi ricordiamo che Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise è ora disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, acquistabile tramite lo store ufficiale Nintendo eShop.