Stardew Valley: l’aggiornamento 1.5 su console forse a fine gennaio

Pochi giorni fa vi avevamo parlato dell’aggiornamento 1.5 di Stardew Valley arrivato su PC. In quella news vi abbiamo fatto sapere che, per la versione console, l’update sarebbe arrivato con l’anno nuovo. Ebbene, nell’ultimo tweet sul profilo ufficiale dello sviluppatore ConcernedApe (Eric Barone), veniamo a sapere che questo aggiornamento sarò disponibile all’inizio del 2021.

Barone dice che è possibile che arrivi a fine gennaio, ma ancora non può garantirlo al 100%. Vedremo in futuro. Aggiunge infine che l’aggiornamento per la versione per dispositivi mobile non ha ancora un periodo d’uscita.

The 1.5 update will be coming to consoles early next year. It's possible it could be ready by the end of January but I can't guarantee that yet. Mobile has no release estimate yet.

— ConcernedApe (@ConcernedApe) December 27, 2020