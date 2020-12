Call of Duty Mobile: nuovo trailer per la Stagione 13 Winter War

Call of Duty è ormai un brand più che presente sulla scena videoludica, piazzandosi sempre tra i primi posti al momento delle new entry, come successo per Call of Duty Modern Warfare o Cold War. Activision non si ferma però, attivandosi per espandere ulteriormente il suo dominio nel campo degli FPS (anche competitivo) con Call of Duty Mobile.

Proprio quest’ultimo vive da un bel po’, portando profitti non da poco e, come ogni cosa che porta profitti, viene ben mantenuto con aggiornamenti periodici. Attenendoci a tale logica, Activision ha reso disponibile la nuova Stagione 13, Winter War, piena di Raid, nuove sfide stagionali, eventi a tema e altro ancora. Potete vederne qui il trailer pubblicato in questi giorni per Call of Duty Mobile.